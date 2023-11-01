Лежал в воде без признаков жизни: стало известно о кончине бас-гитариста группы “Браво” Сергея Лапина

Трагическая кончина Сергея Лапина, бас-гитариста культовой группы “Браво”, потрясла музыкальный мир. Тело артиста обнаружили в ванной комнате его московской квартиры на Шоссейной улице, что вызвало шок среди соседей.
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