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Лежал в воде без признаков жизни: стало известно о кончине бас-гитариста группы “Браво” Сергея Лапина

Лежал в воде без признаков жизни: стало известно о кончине бас-гитариста группы “Браво” Сергея Лапина

Трагическая кончина Сергея Лапина, бас-гитариста культовой группы “Браво”, потрясла музыкальный мир. Тело артиста обнаружили в ванной комнате его московской квартиры на Шоссейной улице, что вызвало шок среди соседей.

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