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Военное обозрение

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США призвали официальный Ливан согласиться на режим безоговорочного прекращения огня

США призвали официальный Ливан согласиться на режим безоговорочного прекращения огня

Израильская армия при этом продолжает вторжение в южный Ливан.

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