Овечкин догнал Ларионова по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ

Александр Овечкин догнал Игоря Ларионова по количеству игр в плей-офф НХЛ. В ночь на 27 апреля в Вашингтоне прошел третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».