Россиянам предложили редкий Mitsubishi Lancer почти без пробега по цене Lada Granta

В России на продажу выставили Mitsubishi Lancer 2008 года с пробегом менее 10 000 км. Владелец утверждает, что состояние автомобиля — как только что с завода, кузов и стекла родные, салон без следов эксплуатации.
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