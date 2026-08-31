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MeMo-Logic

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С валянием в постели в выходные дни оказалось не все так просто

С валянием в постели в выходные дни оказалось не все так просто

"Люди не должны чувствовать себя виноватыми", – утверждают специалисты,  говорящие, что отдых в выходные может пойти вам на пользу .

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