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Чернобыльские волки. Как радиация изменила генетику хищников

Чернобыльские волки. Как радиация изменила генетику хищников

Спустя почти четыре десятилетия после аварии на Чернобыльской атомной электростанции территория вокруг разрушенного реактора продолжает оставаться одной из самых необычных природных лабораторий на планете.

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