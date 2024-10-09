В Госдуме прокомментировали сообщения о "тайных переговорах" по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя сообщения западных СМИ о якобы "тайных переговорах" по урегулированию украинского конфликта, напомнил в беседе с РИА Новости, что цели специальной военной операции остаются неизменными.