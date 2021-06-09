– Мы ведем свой репортаж из колхоза «Заветы Шухевича» (бывший «Красный кое-как»). Перед нами доярка Степанина Петровна… Коля, б…ть! Это корова! Давай доярку в кадр! Перед нами, наконец, Степанина Петровна, и сразу же задаем ей актуальный вопрос: как сказался на надоях сливок телефонный разговор между Зеленским и Байденом от 7 июня? Какое сложное чувство испытали лично вы и ваш относительно крупный рогатый скот после сообщения о том, что президент США пообещал ПДЧ Украине? – Когда поступили первые сведения про телефон, мы с другими доярками как раз проводили партийное собрание нашей первичной ячейки «Слуги народа» и общались по скайпу с Марьяной Безуглой.