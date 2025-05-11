В Минпромторге поддержали идею продажи алкоголя по биометрии

В России могут ввести биометрию при продаже алкоголя, чтобы проверять возраст покупателя. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов на полях выставки «Иннопром.
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