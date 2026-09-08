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Царьград

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Сергей Лавров назвал санкции США против России противоречивыми

Сергей Лавров назвал санкции США против России противоречивыми

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Большая игра" заявил, что новые санкции США против России идут вразрез с переговорами.

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