Экипаж вертолета Ка-52М нанес удары по подразделению ВСУ в зоне СВО

Экипаж армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток».
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