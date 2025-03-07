«МЮ» упустил победу над «Сосьедадом», «Челси» выиграл, Вильягра в ЦСКА, рекорд Клэбо, ЧМ-2030 могут расширить до 64 команд, тяжба Эрмосо и Рубиалеса продолжается и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Реал Сосьедад» в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы – 1:1. Зиркзе забил, Ойарсабаль сравнял с пенальти за руку Бруну.
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