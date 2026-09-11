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Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году

Снижение прогноза связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В апреле-мае потребление нефти существенно сократилось.

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