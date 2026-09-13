В Орле откроют клуб фото- и видеомастерства для молодежи

В Орловской епархии открывают бесплатный клуб фото- и видеомастерства для молодежи. Стать его участниками могут молодые люди от 14 до 22 лет, которые хотят научиться видеть красоту окружающего мира и передавать ее через фото и видео.
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