Вода, стекающая по локтям во время умывания, и синяки, набитые об умывальник, - это лишь малая часть последствий не эргономичной планировки ванной комнаты

Вода, стекающая по локтям во время мытья, и синяки, скопившиеся на раковине, — лишь малая часть последствий неэргономичной планировки ванной комнаты.
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