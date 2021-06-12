Парламентская газета

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Китайский эксперт назвал три причины, почему не надо бояться США

Китайский эксперт назвал три причины, почему не надо бояться США

По мере того как Соединённые Штаты пытаются подавить КНР, становится всё более очевидно, что Вашингтон сам переживает кризис, пишет в статье для ресурса «Хуаньцюван» заместитель директора Китайской академии международных проблем Жуань Цзунцзэ.

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