Китайский эксперт назвал три причины, почему не надо бояться США

По мере того как Соединённые Штаты пытаются подавить КНР, становится всё более очевидно, что Вашингтон сам переживает кризис, пишет в статье для ресурса «Хуаньцюван» заместитель директора Китайской академии международных проблем Жуань Цзунцзэ.