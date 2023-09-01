Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Пари НН» и Масоэро расторгли контракт. Аргентинец провел 2 года в клубе

«Пари НН» и Масоэро расторгли контракт. Аргентинец провел 2 года в клубе

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество, сообщается в телеграм-канале клуба. 28-летний аргентинец выступал за волжан с сезона-2021/22.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх