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Таджикистан сгоняет в Россию "ваххабитский сброд": Намёк Володина "союзникам" разгадал член СПЧ

Таджикистан сгоняет в Россию "ваххабитский сброд": Намёк Володина "союзникам" разгадал член СПЧ

Фото: коллаж Царьграда Таджикистан целенаправленно сгоняет в Россию "ваххабитский сброд". Намёк Вячеслава Володина "союзникам" на эту тему разгадал член СПЧ Кирилл Кабанов.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Рахмон и Закиров сплавляют нам арабизированных басмачей целыми джамаатами. Мигранты - это гости, к сожалению, иммигранты совсем другое дело. Проблема гораздо глубже. Нам навязали другую экономику теневого базара. Пешавар. Это привело к деградации наших трудовых ресурсов. Иностранцы уже диктуют свои условия и требуют другую зарплату. Власти ничего не могут сделать, так как их заменить не кем и за ними мощное лобби. Есть ещё и социальная проблема арабизации России, что ведёт к разделению людей и созданию конфликтов. Арабский шариат противостоит Конституции. А это уже борьба идеологическая, и нам противопоставить им нечего. Патент - это хитрая выдумка лоббистов придать цунами из Туркестана приличный вид, а не настоящий контроль, которого по сути давно нет кроме рейдов на базары. Режим открытых дверей действует. Контроль утерян. Пакистан выдворяет два миллиона афгано-таджиков в Афганистан. Эта масса будет перенаправлена Рахмоном и афганскими мулло к нам. Два миллиона означает десять плюсом. Целые джамааты из огромных семей не имеют ничего. Иран, арабы, узбеки их не пустят к себе как и арабов из Газы. Нам навяжут их как полезных работников в любом случае. Мы даже не узнаем. Наш гос знак печатает таджикские паспорта миллионами. Кому их раздают мы не знаем. Чем они будут заниматься в Москве, МО и Питере? Делать джихад. Больше они ничего делать не умеют
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18 час.
radiofree
Скоро будем учить коран и сменим звёзды на полумесяц.
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16 час.

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