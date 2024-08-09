За семь месяцев 2024 года в Калужской области родилось почти 5 тысяч детей

Управление ЗАГС по Калужской области опубликовало статистику по рождаемости детей в регионе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 5%Управление ЗАГС по Калужской области опубликовало статистику по рождаемости детей в регионе.
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