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Freddie Prinze Jr. Made His Acting Debut On Family Matters (And Hated It)

Freddie Prinze Jr. Made His Acting Debut On Family Matters (And Hated It)

Freddie Prinze Jr.'s brief appearance in an episode of the hit sitcom Family Matters was certainly memorable for him - but not for a good reason.

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