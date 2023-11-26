Какой сегодня праздник: 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, в России отмечается День морской пехоты. Этот день отмечают все без исключений военнослужащие морской пехоты ВМФ РФ – младший, старший офицерский состав, рядовые, разработчики и производители соответствующей техники, а также вспомогательный персонал.