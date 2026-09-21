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В Калининграде пройдёт строительная выставка «Балтийская эпоха 2026»

В Калининграде пройдёт строительная выставка «Балтийская эпоха 2026»

На выставке в Калининграде обсудят новые решения и технологии в строительстве, а также использование архитектурного наследия.

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