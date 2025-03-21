От 15% до 30% дешевле: эксперты спорят о реальности весеннего “ценового похолодания” «Если в продовольственном секторе изменения можно… Ценовой парадокс: россияне увидят снижение цен или столкнутся с новой волной инфляции? .
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