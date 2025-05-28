Японии пришлось извиняться перед Россией: Токио устроил провокацию у Курил

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Москва вызвала резкую реакцию Японии, объявив о создании мемориального комплекса на острове Шумшу и пригласив представителей КНР на памятные мероприятия в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией.
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