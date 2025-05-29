Разбился самолёт ВМС Южной Кореи: Что известно?

Южная Корея потеряла военный самолёт. Борт разбился в округе Намгу города Пхохан.Самолёт потерпел крушение в горах недалеко от города Пхохан, сообщает издание Рёнхап, ссылаясь на сведения пожарных, полиции и местных властей.