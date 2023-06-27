Страна и люди

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Немецкий телеканал прервал пресс-конференцию Бербок обращением Путина

Немецкий телеканал прервал пресс-конференцию Бербок обращением Путина

Немецкий телеканал Phoenix внезапно прервал трансляцию пресс-конференции главы МИД ФРГ Анналены Бербок и ее южноафриканской коллеги Наледи Пандор записью обращения президента РФ Владимира Путина к силовым ведомствам, которое состоялось во вторник.

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