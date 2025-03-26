В народном календаре — Никифоров день, когда очень важно с особым почтением относиться к. медведям. В давние времена считалось, что медведь — это человек в другом обличье.
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В народном календаре — Никифоров день, когда очень важно с особым почтением относиться к. медведям. В давние времена считалось, что медведь — это человек в другом обличье.