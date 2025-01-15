Три тройни родились в областном перинатальном центре в 2024 году

Ежегодно в перинатальном центре при Новосибирской областной больнице, который начал функционировать в декабре 2020 года, появляются на свет более 5 тысяч младенцев, поделился главный врач клинической больницы Анатолий Юданов.
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