Без всяких полномочий, но проводит обряды: священник из Карелии, критикующий РПЦ, и создавший новое ответвление РПЦЗ Ольга БезродняяВ Карелии, в поселках Лендеры и Реболы, действуют приходы, возглавляемые Юрием Вениаминовичем Андриевским, который сам себя называет священником и проводит обряды, хоть и без официального разрешения от Русской Православной Церкви (РПЦ).
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