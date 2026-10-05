Путин заявил, что Россия гордится героями СВО

Россия гордится героями спецоперации, они проявили доблесть и мужество при выполнении боевых задач. Об этом 5 октября сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград педагогам и наставникам, воспитавшим героев.
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