Путин заявил, что Россия гордится героями СВО

Россия гордится героями спецоперации, они проявили доблесть и мужество при выполнении боевых задач. Об этом 5 октября сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград педагогам и наставникам, воспитавшим героев.