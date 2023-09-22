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«Идите работать»: в Австрии возмущены украинскими беженцами, массово скупающими iPhone 15

«Идите работать»: в Австрии возмущены украинскими беженцами, массово скупающими iPhone 15

Некоторые желали приобрести 10-20 новых моделей.Очередь за "Айфонами" в Вене.В мире стартовали продажи новых «Айфонов».

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Комментарии
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holms sherlok
сами разбаловали пособиями, жильем, медобслуживанием. Когда будите предлагать только ночлежку и миску супа - желающих сразу поубавиться, реально те кто хочет будут искать работу.
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13 час.

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