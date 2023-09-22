Несекретные материалыОбществоПодписаться«Идите работать»: в Австрии возмущены украинскими беженцами, массово скупающими iPhone 15 Некоторые желали приобрести 10-20 новых моделей.Очередь за "Айфонами" в Вене.В мире стартовали продажи новых «Айфонов».Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииholms sherlokсами разбаловали пособиями, жильем, медобслуживанием. Когда будите предлагать только ночлежку и миску супа - желающих сразу поубавиться, реально те кто хочет будут искать работу.Ответить13 час.
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