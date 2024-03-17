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"Отрыжка молодости": Антонов высказался о причине смерти Ширвиндта

"Отрыжка молодости": Антонов высказался о причине смерти Ширвиндта

Здоровье Александра Анатольевича ухудшалось на протяжении последних лет. В 2019 году ему был установлен кардиостимулятор, а следующие годы омрачились серьезными болезнями, включая пневмонию, вызванную COVID-19, и стенокардией.

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