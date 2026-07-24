«Дальность в два километра — не маркетинговая цифра». Ростех представил тепловизор с дальностью распознавания 2 километра

Работает при температуре от -20 до +50 градусов ЦельсияХолдинг «Росэл» (входит в Ростех) представил новый тепловизионный монокуляр «Сыч-3К», предназначенный для наблюдения за людьми, животными и техникой в полной темноте, тумане, дыму и других условиях ограниченной видимости.