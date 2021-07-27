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Агуэро прошел курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро во время отпуска пытается продлить свою спортивную карьеру. Он прошел курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава.

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