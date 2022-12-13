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Месси о выходе в финал ЧМ-2022: «Мы знали, что Аргентина не главный фаворит, но никому ничего уступать не собирались»

Месси о выходе в финал ЧМ-2022: «Мы знали, что Аргентина не главный фаворит, но никому ничего уступать не собирались»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе в финал ЧМ-2022. «Мы знали, что не главные фавориты, но не собирались никому ничего уступать и показывали это в каждом матче.

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