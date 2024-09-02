Упавшее из-за непогоды дерево убило 63-летнюю женщину

Упавшее дерево убило женщину после того, как суровые погодные условия обрушились на Австралию. Сильные ветры привели к предупреждениям о наводнениях и оставили тысячи людей без электричества, а работники чрезвычайных служб нашли в обломках тело погибшей.
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