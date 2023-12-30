Более 2 миллионов граждан стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»

Минстрой РФ совместно с Минцифры РФ проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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