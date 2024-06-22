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Леон Сатурн – Луки-Энергия: прогноз на матч 25 июня 2024 года, Вторая Лига Леон Сатурн – Луки-Энергия: прогноз на матч 25 июня 2024 года, Вторая Лига Леон Сатурн – Луки-Энергия: прогноз на матч 25 июня 2024 года, Вторая Лига.