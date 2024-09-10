Отключение электроэнергии в городе Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ В период с 10.09.2024. по 13.09.2024. с 09 час до 16 час света не будет: пер.
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Отключение электроэнергии в городе Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ В период с 10.09.2024. по 13.09.2024. с 09 час до 16 час света не будет: пер.