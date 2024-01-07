«Мы очень жестко работаем» Пушилин высказался об ответе России на удары ВСУ по Белгороду и Донецку

Пушилин объяснил жесткий ответ на удар по Белгороду переходом Киевом всех граней Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли все грани, обстреливая гражданское население Белгорода и Донецка, и тем самым обесчеловечили себя.
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