Россия резко нарастила ввоз одного вида продукции из Казахстана

РИА Новости: Поставки специй и пряностей из Казахстана в РФ выросли в 10 раз По итогам 2024 года суммарные объемы ввоза специй и пряностей из Казахстана в Россию увеличились в 10 раз и достигли отметки в 7,3 тысячи тонн.
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