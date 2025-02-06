Россия резко нарастила ввоз одного вида продукции из Казахстана

РИА Новости: Поставки специй и пряностей из Казахстана в РФ выросли в 10 раз По итогам 2024 года суммарные объемы ввоза специй и пряностей из Казахстана в Россию увеличились в 10 раз и достигли отметки в 7,3 тысячи тонн.