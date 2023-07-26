Военное обозрение

3 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Ханыков
    Везде, где америкосы воевали сами - Корея, Вьетнам, Афган и пр.пр.пр. они получали по морде и убегали с позором. Евро...«США должны руков...
  • Александр Козлов
    Когда коту нечего делать он ........ лижет, так и этот депутатВ МВД и ФСБ не по...
  • Елена Молодцова
    Да нормально всё ,едет же.Вон как браво бежит Ну подумаешь задницы поотбивают, так им это полезно.В кадр попала «но...

«Минная артиллерия» XXI века

«Минная артиллерия» XXI века

Вот так действовали морские минные аппараты у Порт-Артура на суше. Видно, как сила отдачи подбросила его самодельный лафет «Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии,» Книга Иова, 38:25 Оружие для XXI века.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх