«Минная артиллерия» XXI века

Вот так действовали морские минные аппараты у Порт-Артура на суше. Видно, как сила отдачи подбросила его самодельный лафет «Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии,» Книга Иова, 38:25 Оружие для XXI века.