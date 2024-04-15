Пензенские спасатели вытащили из ручья на улице Саратовской тело женщины

В воскресенье, 14 апреля, правоохранительные органы получили сообщение о трагическом происшествии. В овраге, находящемся в районе улицы Саратовской, нашли тело женщины, сообщили ГБУ Пензенской области «Пензенском пожарно-спасательном центре» .
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