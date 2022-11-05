Энциклопедия Техники

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В обычном человеческом понимании чем объект больше, тем он массивнее

В обычном человеческом понимании чем объект больше, тем он массивнее

И в то же время непознаваема и загадочна. В обычном человеческом понимании, чем больше объект, тем он массивнее.

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