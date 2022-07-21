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«Рамштайн-4»: глава Пентагона назвал «последний просчёт» России

«Рамштайн-4»: глава Пентагона назвал «последний просчёт» России

На Украине спешат воспользоваться сложившимся удачным моментом (возможно, последним) и пытаются заставить платить коллективный Запад огромные суммы на «восстановление».

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