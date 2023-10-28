Болезнь победила: скоропостижно скончался 29-летний участник Премьер-лиги КВН

Накануне стало известно о кончине участника бурятской команды КВН «Хара Морин» Романа Винокурова. Харизматичный юморист ушел из жизни всего в 29 лет: причиной стала болезнь, которую комик скрывал от общественности.
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