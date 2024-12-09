Зеленский раскрыл детали переговоров о заморозке конфликта с Трампом и Макроном

КИЕВ, 9 декабря, ФедералПресс. В ходе короткой встречи Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом и французским коллегой Эммануэлем Макроном возможность заморозки украинского конфликта.
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