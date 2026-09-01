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Царьград

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КНДР отозвала посла из Великобритании из-за санкций по "Сондовону"

КНДР отозвала посла из Великобритании из-за санкций по "Сондовону"

КНДР понизила дипломатические отношения с Великобританией 28 августа, отозвав посла. Это решение стало ответом на санкции Лондона против детского лагеря "Сондовон".

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