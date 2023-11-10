В Архангельской области пройдет проверка дистанционного электронного голосования

В марте 2024 года состояться выборы президента Российский Федерации. Избирательная комиссия Архангельской области уже начала подготовку и проводит общероссийскую тренировку по использованию дистанционного электронного голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии