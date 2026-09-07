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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Медведев: «Верю, что могу выиграть еще один «Шлем», потому что иногда показываю это на корте»

Чемпион US Open-2021 Даниил Медведев верит, что может выиграть еще один турнир «Большого шлема». – Сейчас смотрю статистику о самом длинном перерыве между победами на турнирах «Большого шлема» – около пяти с половиной лет.

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