Даниил Медведев: «Верю, что могу выиграть еще один «Шлем», потому что иногда показываю это на корте»

Чемпион US Open-2021 Даниил Медведев верит, что может выиграть еще один турнир «Большого шлема». – Сейчас смотрю статистику о самом длинном перерыве между победами на турнирах «Большого шлема» – около пяти с половиной лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым